Економіка

До Єврокомісії внесли заяву щодо продовження заборони на імпорт українського зерна

13 Вересня 2023 20:33
читать на русском →
зерно

Очільник Офісу комісара ЄС із питань торгівлі Міхаель Гаґер вніс подання до Європейської комісії щодо продовження заборони на ввезення українського зерна.

Про це пише RMF24.

Зазначається, що остаточне рішення щодо українського зерна ухвалюватиме голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона отримає пропозицію від голови Офісу комісара з торгівлі «на основі даних і статистики», пише видання. Документ містить аналіз ринкової ситуації з урахуванням низьких цін, неможливості зберігання зерна в сусідніх з Україною державах та зростання українського експорту до інших країн ЄС.

Цей документ є результатом роботи так званої Координаційної платформи щодо зерна, у якій беруть участь представники Польщі, Румунії, Болгарії, Словаччини та Угорщини, України та Єврокомісії. Робота цього органу відбувається за закритими дверима. Однак, як стверджує RMF24, Гаґер просив продовжити дію надзвичайних заходів. 

Нині невідомо, чи триватиме продовження заборони на імпорт зерна з України до кінця 2023 року, чи йдеться про коротший термін.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Вересня 2023 19:55

Російські кораблі після удару по Севастополю відновленню не підлягають, – ГУР
13 Вересня 2023 20:53

КНДР ще півтора місяці тому почала постачати РФ боєприпаси, – Буданов
13 Вересня 2023 20:13

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення, – Генштаб
13 Вересня 2023 17:21

Сили оборони знищили у Чорному морі черговий російський “Тунець”
13 Вересня 2023 16:40

ЗСУ атакували бухту Севастополя ракетами Storm Shadow, – Sky News
Останні новини
усі новини

Думки

Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор Черняк

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
усі думки