До Єврокомісії внесли заяву щодо продовження заборони на імпорт українського зерна

Очільник Офісу комісара ЄС із питань торгівлі Міхаель Гаґер вніс подання до Європейської комісії щодо продовження заборони на ввезення українського зерна.

Про це пише RMF24.

Зазначається, що остаточне рішення щодо українського зерна ухвалюватиме голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона отримає пропозицію від голови Офісу комісара з торгівлі «на основі даних і статистики», пише видання. Документ містить аналіз ринкової ситуації з урахуванням низьких цін, неможливості зберігання зерна в сусідніх з Україною державах та зростання українського експорту до інших країн ЄС.

Цей документ є результатом роботи так званої Координаційної платформи щодо зерна, у якій беруть участь представники Польщі, Румунії, Болгарії, Словаччини та Угорщини, України та Єврокомісії. Робота цього органу відбувається за закритими дверима. Однак, як стверджує RMF24, Гаґер просив продовжити дію надзвичайних заходів.

Нині невідомо, чи триватиме продовження заборони на імпорт зерна з України до кінця 2023 року, чи йдеться про коротший термін.