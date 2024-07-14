До Парижа прибув Олімпійський вогонь

Сьогодні, у день національного свята – Дня взяття Бастилії – в Париж прибув Олімпійський вогонь: до цього він побував у 55 місцях. Про це пише RFI.

Після естафети першим його прийняв полковник Тібо Валлетт, головний берейтор військової академії верхової їзди École Nationale d’Équitation та золотий призер командних змагань на Олімпіаді в Ріо 2016 року — так Франція показала символічне єднання 14 липня та майбутніх Ігор.

Його наступником став Тьєррі Анрі, тренер чоловічої олімпійської збірної Франції з футболу: вогонь пронесуть з Єлисейських полів за маршрутом Пантеон — Нотр-Дам-де-Парі — Бастилія та Лувр.

У святковому шоу візьмуть участь понад 540 факелоносців.

Святкування завершиться на площі Республіки увечері концертом, ніч факел проведе у готелі Hôtel de Ville. У межах другого туру подорожі Олімпійського вогню він зупиниться на Монмартрі та біля Тріумфальної арки.

Кожен факелоносець нестиме вогонь чотири хвилини та пройде з ним 200 метрів: згодом смолоскип залишить столицю Франції та повернеться лише на церемонію відкриття XXXIII Літніх Олімпійських ігор 26 липня.