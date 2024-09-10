До Києві прибула делегація НАТО, говорили про пришвидшення допомоги Україні

У Києві відбулася зустріч української делегації на чолі з заступниками Міністра оборони України Олександром Балануцею та Станіславом Гайдерем з делегацією НАТО.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Головними темами обговорення стали потреба прогресу взаємосумісності з НАТО та пришвидшення обіцяної допомоги від союзників. У вигляді пропозиції обговорили використання українських постачальників та виробників для пришвидшення постачання майна та підтримки економіки України.

“Обіцяне на вересень – має бути в Україні у вересні. Дотримання графіків важливе на полі бою”, – сказав на зустрічі заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Олександр Балануца.

Також ішлося про реалізацію низки спільних проєктів з НАТО – ініціатива Альянсу з підтримки України з питань безпеки та підготовки NSATU, Спільний центр з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та реалізація проєктів агенції НАТО з підтримки та постачання NSPA.