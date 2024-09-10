Політика

До Києві прибула делегація НАТО, говорили про пришвидшення допомоги Україні
10 Вересня 2024 20:01
читать на русском →
міноборони, нато
Зустріч делегацій Міноборони і НАТО у Києві / Фото: Міноборони

У Києві відбулася зустріч української делегації на чолі з заступниками Міністра оборони України Олександром Балануцею та Станіславом Гайдерем з делегацією НАТО.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Головними темами обговорення стали потреба прогресу взаємосумісності з НАТО та пришвидшення обіцяної допомоги від союзників. У вигляді пропозиції обговорили використання українських постачальників та виробників для пришвидшення постачання майна та підтримки економіки України.

“Обіцяне на вересень – має бути в Україні у вересні. Дотримання графіків важливе на полі бою”, – сказав на зустрічі заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Олександр Балануца.

Також ішлося про реалізацію низки спільних проєктів з НАТО – ініціатива Альянсу з підтримки України з питань безпеки та підготовки NSATU, Спільний центр з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та реалізація проєктів агенції НАТО з підтримки та постачання NSPA.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Вересня 2024 19:37

Україна може розірвати дипломатичні відносини з Іраном
10 Вересня 2024 19:06

Правоохоронці повідомили про підозру жителю Сміли, який побив військовослужбовця
10 Вересня 2024 16:30

Правоохоронці встановили ім’я російського генерала, який наказ вдарити по “Охматдиту”
10 Вересня 2024 16:15

Байден обговорить з премʼєром Британії дозвіл Україні на далекобійні удари по Росії
10 Вересня 2024 15:19

У “Дії” зʼявилися нові документи
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки