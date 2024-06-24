До Києва прибула очільниця федеральної ради Німеччини 

24 червня до української столиці прибула прем’єр-міністерка федеральної землі Мекленбург – Передня Померанія Мануела Швезіг.
Про це повідомляє DW.
Швезіг заявила, що її візит є знаком солідарності всіх 16 федеральних земель Німеччини з Україною. Так, посадовиця стала першою головою бундесрату, яка відвідує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.
“Україна має перемогти у цій війні. Не можна дозволити Росії домогтися свого за допомогою цієї агресії”, – наголосила Швезіг.
За її словами, цим візитом до Києва вона протистоїть запереченням проти подальшої підтримки України, які можна почути особливо на сході Німеччини. Її завданням на посаді керівника федеральної землі є зокрема захист курсу федерального уряду від подібних настроїв.
Під час поїздки на поїзді до Києва Швезіг у розмові з журналістами наголосила, що Німеччина солідарна з українцями, які страждають від військової агресії РФ. Вона зазначила, що необхідно продовжити гуманітарну, фінансову, а також військову підтримку України та постачати цій країні нові озброєння.
“Україна має бути спроможною захищати себе, у тому числі за допомогою систем Patriot”, – зазначила німецький соціал-демократ.
Мануела Швезіг очолила бундесрат – представництво федеральних земель – 1 листопада 2023 року терміном 12 місяців. Голова бундесрату – четверта за значимістю державна посада Німеччини після федерального президента, голови бундестагу та федерального канцлера.