Суспільство

До Дня закоханих у Дії з’явився сертифікат неодруженого: як отримати та які переваги
14 Лютого 2025 11:07
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Сертифікат неодруженої у Дії / Фото: diia.gov.ua
Сертифікат неодруженої у Дії / Фото: diia.gov.ua

У застосунку “Дія” додали новий документ – сертифікат для неодружених громадян. Поділитися інформацією про свій сімейний статус можна у соцмережах та надсилати в месенджерах.

Про це повідомляється на порталі Дія.

Сертифікат не є офіційним документом. Але дані перевіряються в реєстрі, відповідають дійсності та є “візитівкою холостяка чи холостячки”.

Як отримати сертифікат неодруженого

  • авторизуватися в застосунку “Дія”;
  • натиснути “Додати документ” у розділі “Документи”;
  • завантажити фото та стилізувати профіль;
  • додати інформацію про захоплення та дизайн сертифіката, автоматично підтягнеться знак зодіаку.

“Коли зустрінете ту саму людину, не зволікайте – робіть пропозицію через контекстне меню у сертифікаті. Після того самого “так” оновлюйте статус на “заручений” або “заручена”. Після оновлення статусу сертифіката маємо для вас ще пару послуг: Шлюб онлайн та єМалятко”, – йдеться в повідомленні.


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