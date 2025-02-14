До Дня закоханих у Дії з’явився сертифікат неодруженого: як отримати та які переваги

У застосунку “Дія” додали новий документ – сертифікат для неодружених громадян. Поділитися інформацією про свій сімейний статус можна у соцмережах та надсилати в месенджерах.
Про це повідомляється на порталі Дія.
Сертифікат не є офіційним документом. Але дані перевіряються в реєстрі, відповідають дійсності та є “візитівкою холостяка чи холостячки”.
Як отримати сертифікат неодруженого
- авторизуватися в застосунку “Дія”;
- натиснути “Додати документ” у розділі “Документи”;
- завантажити фото та стилізувати профіль;
- додати інформацію про захоплення та дизайн сертифіката, автоматично підтягнеться знак зодіаку.
“Коли зустрінете ту саму людину, не зволікайте – робіть пропозицію через контекстне меню у сертифікаті. Після того самого “так” оновлюйте статус на “заручений” або “заручена”. Після оновлення статусу сертифіката маємо для вас ще пару послуг: Шлюб онлайн та єМалятко”, – йдеться в повідомленні.