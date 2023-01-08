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До Білорусі прибув черговий ешелон з російськими військами

8 Січня 2023 09:36
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білорусь

До Білорусі перекинули ще один ешелон із російськими військовими в ніч проти 7 січня у складі близько 700-800 осіб.

Про це повідомляє моніторингова група “Беларускі Гаюн”.

Там уточнили, що в ніч проти 7 січня о 02:10 за мінським часом через станцію “Смоленськ” у напрямку Білорусі проїхав спецешелон із 15-ма пасажирськими вагонами. У Білорусі він прибув на залізничну станцію “Вітебськ”. У вагонах перебував особовий склад російської армії – близько 700-800 осіб.

Зазначається, що цей ешелон проїхав тим же маршрутом, що й попередній, який прибув до Вітебська у ніч проти 6 січня та привіз також близько 700-800 російських військових.

Тож за останні два дні Росія могла перекинути до білоруського Вітебська щонайменше 1400-1600 своїх військових. 

“Додатковим підтвердженням є те, що ввечері 6 січня в різних місцях міста було помічено солдатів ЗС РФ, які ходили групами по кілька осіб і відвідували магазини”, – зазначається у повідомленні.


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