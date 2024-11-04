До 20 годин без світла на добу: що може чекати українців взимку

В Україні може не бути світла по 20 годин, якщо зима буде холодною, а атомні станції будуть атакувати росіяни.

Про це пише видання Politico з посиланням на думку енергоекспертів.

Кожна зима під час війни в Україні була важкою, але наступний сезон настане після багатьох місяців російських повітряних ударів по енергоінфраструктурі.

Тільки наприкінці серпня Росія випустила понад 200 ракет і дронів по об’єктах енергетики, завершивши кампанію, яка скоротила потужність виробництва електроенергії в Україні більш ніж на 9 ГВт, за словами Геннадія Рябцева, головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України та експерта з енергетичного ринку. Це втрата восьми електростанцій і понад 800 об’єктів теплопостачання.

“Найреалістичніший сценарій”, з яким країна зіштовхнеться цієї зими, за словами Рябцева, включає обмеження “постачання електроенергії для промисловості та домогосподарств на 8-14 годин на день”.

За умов сильного похолодання та нових ударів по атомній системі електропостачання, Україна може зіштовхнутися з відключеннями світла до 20 годин на добу, каже Олександр Харченко, керівник Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду України з питань енергетики.

Це означає відсутність тепла в домівках, зупинку критично важливих для війни заводів і виїзд українців за кордон у пошуках прихистку.

“Я дуже хвилююся”, – сказала Вікторія Гриб, незалежна українська депутатка, яка очолює підкомітет парламенту з питань енергетичної безпеки. “Ситуація дійсно критична, і я сподіваюся, що міжнародні партнери нададуть нам допомогу якомога швидше”.

Це оцінка, яку поділяють союзники України, поки Київ звертається до них із закликом про негайну допомогу.

“Ми очікуємо дуже сувору зиму”, – сказав один високопосадовець зі Сполучених Штатів, якому було надано анонімність для відкритої розмови. “Люди будуть гинути у своїх домівках, тому що Росія руйнує енергетичну інфраструктуру.”