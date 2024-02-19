Для українських військових розробляють антитепловізійне пончо — Міноборони

У Міністерстві оборони почали розробляти антитепловізійне пончо, яке поглинатиме інфрачервоне випромінювання й допоможе українським військовим маскуватись.

Про це повідомили в пресслужбі відомства, передає Суспільне.

“У разі успішного завершення розробок цей виріб допоможе українським військовим залишатися непомітними для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення”, — мовиться в повідомленні.

Зазначається, що у Центральному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення, яке відповідальне за розробку, наразі вже тестують п’ять зразків різних тканин.

“Специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність. Наша мета — якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога”, — підкреслив заступник глави МО Віталій Половенко.

У міністерстві пояснили, що для такої накидки необхідні спеціальні матеріали. Тканини повинні бути гнучкими та стійкими до навколишнього середовища:

атмосферних опадів;

не вигорати на сонці;

мати маскувальні властивості на місцевості.

“Наразі тестування тривають. Загалом від початку року в Центральному управлінні затвердили шість удосконалених зразків одягу: зимові рукавички, куртки, утеплені штани, термобілизну та футболки”, — додали у відомстві.