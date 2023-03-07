Політика

Die Zeit: “Підрив “Північних потоків”: сліди ведуть до України”

7 Березня 2023 20:35
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північний потік

Німецькі слідчі органи, напевно, здійснили прорив у розслідуванні вибухів на трубопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2», пише Хольгер Старк із німецької газети Die Zeit.

Слідчим вдалося ідентифікувати судно, яке, ймовірно, використали для проведення таємної операції. Йдеться про яхту, орендовану компанією з Польщі, яка, можливо, належить двом українцям.

За даними слідства, секретна операція на морі була проведена групою із шести осіб. У ній брали участь п’ятеро чоловіків та одна жінка. До складу групи входили капітан, два водолази, два помічники водолазу та жінка-лікар, які, як стверджується, доставили вибухівку на місце злочину та розмістили її там.

Національність злочинців поки що неясна. Члени групи використовували підроблені паспорти, які використовувалися для оренди яхти. Яхта, ймовірно, вийшла в море з Ростока 6 вересня 2022 року. Устаткування для секретної операції було попередньо доставлене до порту на вантажівці. Під час обстеження судна на столі в салоні виявили сліди вибухівки. При цьому західні розвідки нібито ще восени, невдовзі після вибухів на газопроводах, передали європейським службам повідомлення про причетність до вибухів української сторони. Після цього було отримано додаткові розвідувальні дані, що вказують на те, що вибухи зробила «проукраїнська група».


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