Десятки російських танкерів застрягли у Босфорі

Близько двох десятків танкерів з нафтою, завантаженою в російських портах, перебувають у турецьких водах в очікуванні дозволу від влади Туреччини пройти через протоки Босфор і Дарданелли, повідомляє газета Financial Times з посиланням на джерела в нафтовій індустрії.

Після вступу в понеділок заборону на страхування та обслуговування транспортування російської нафти, проданої за ціною понад 60 доларів за барель, запровадженого США, Євросоюзом та G-7, Туреччина зажадала від перевізників додаткових підтверджень того, що їхній вантаж застрахований. В результаті щонайменше 19 танкерів не можуть поки вийти з Чорного моря.

Перший з них, за даними газети, чекає на дозвіл з 29 листопада. Туреччина, як кажуть співрозмовники Financial Times, хоче переконатися, що у разі зіткнень суден, аварій, розливу нафти у протоках судновласники зможуть покрити витрати на нейтралізацію наслідків цих аварій. Затримка з пропуском танкерів викликана тим, що турецька влада вимагає більше документів, ніж раніше.

Ці дії Анкари створюють проблеми для російських експортерів нафти. Більшість нафти, що є у цих танкерах, – казахстанський експорт. Вона доставляється нафтопроводами до російських портів на Чорному морі.

Росія, як писала Financial Times, в очікуванні санкцій сформувала свій власний “тіньовий танкерний флот”, у якому налічується близько ста суден. Вони страхуватимуться російськими компаніями або намагатимуться перевозити нафту, не застрахувавши вантаж.