Політика

Держдеп анонсував візит Блінкена до Ізраїлю і Йорданії

1 Листопада 2023 21:23
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блінкен

Державний департамент США офіційно анонсував візити глави американської дипломатії Ентоні Блінкена до Ізраїлю і Йорданії в контексті зусиль щодо врегулювання нового загострення після нападу ХАМАС на ізраїльські поселення.

Про це заявив у середу під час пресбрифінгу речник Держдепу Метью Міллер.

«У п’ятницю держсекретар Блінкен відправиться до Ізраїлю і Йорданії», – повідомив Міллер.

За його словами, Блінкен в Ізраїлі зустрінеться з прем’єр-міністром Нетаньягу та іншими керівниками уряду, щоб отримати останню інформацію про військові цілі та плани їх досягнення. США підтвердять підтримку права ізраїльтян захищатися відповідно до міжнародного гуманітарного права, необхідність мінімізації жертв серед цивільних та забезпечення гуманітарної допомоги, зауважив речник.

У Йорданії Блінкен «підкреслить важливість захисту життя цивільного населення та нашу спільну прихильність розширенню постійних поставок життєво необхідної гумдопомоги цивільним у Газі», зазначив він. Крім того, глава Держдепу обговорить необхідність відновлення основних послуг для населення.

Блінкен також підтвердить зобов’язання США взаємодіяти з партнерами задля створення умов для тривалого та сталого миру на Близькому Сході, включно зі створенням Палестинської держави, яка відображає прагнення палестинського народу в Газі та на Західному березі.


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