Економіка

Депутати у першому читанні підтримали виділення додаткових 328,5 млрд гривень на оборону

20 Вересня 2023 13:27
читать на русском →
бюджет, рада

Верховна Рада на засіданні 20 вересня підтримала законопроєкт №10038 про зміни до державного бюджету на 2023 рік.

За проголосували 302 народні депутати.

Урядовий проєкт закону пропонує збільшити видатки цьогорічного бюджету на 317 млрд грн, з яких майже 303 млрд грн пропонується спрямувати на потреби оборони. 

Крім цього, пропонується збільшити видатки на допомогу на проживання ВПО (на 16,5 млрд грн), на “швидке відновлення” (на 5,97 млрд грн). Також будуть збільшені видатки на МЗС (на 1,2 млрд грн) та на видання шкільних підручників для 5 і 6 класу (на 552,8 млн грн).

Водночас планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд грн, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд грн).


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Вересня 2023 14:26

Рада схвалила вето Зеленського та виправила закон про відновлення декларування
20 Вересня 2023 14:47

В Укренерго проходять обшуки
20 Вересня 2023 13:58

Жертвами вчорашнього ракетного удару по Куп’янську стали 8 мирних громадян, зокрема 2 волонтери
20 Вересня 2023 13:27

Депутати у першому читанні підтримали виділення додаткових 328,5 млрд гривень на оборону
20 Вересня 2023 12:37

У Нагірному Карабаху домовилися про припинення вогню. Вірменські сили складають зброю
Останні новини
усі новини

Думки

Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
усі думки