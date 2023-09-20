Депутати у першому читанні підтримали виділення додаткових 328,5 млрд гривень на оборону

Верховна Рада на засіданні 20 вересня підтримала законопроєкт №10038 про зміни до державного бюджету на 2023 рік.

За проголосували 302 народні депутати.

Урядовий проєкт закону пропонує збільшити видатки цьогорічного бюджету на 317 млрд грн, з яких майже 303 млрд грн пропонується спрямувати на потреби оборони.

Крім цього, пропонується збільшити видатки на допомогу на проживання ВПО (на 16,5 млрд грн), на “швидке відновлення” (на 5,97 млрд грн). Також будуть збільшені видатки на МЗС (на 1,2 млрд грн) та на видання шкільних підручників для 5 і 6 класу (на 552,8 млн грн).

Водночас планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд грн, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд грн).