Deepstate: Ворог втрачає темп, але його активність нікуди не ділась

В лютому 2025 російські війська окупували 192 квадратних кілометри української території, що є значним зниженням у порівнянні з попередніми місяцями.

Про це повідомили аналітики Deepstate.

За даними аналітиків спільноти, після пікової окупації в листопаді, у грудні, січні та лютому спостерігається поступове зниження темпів просування.

Динаміка окупації / Інфографіка Deepstate

Попри втрату темпів, які досягли рівня липня 2024 року, противник продовжує платити високу ціну у вигляді людських втрат.

“Активність ворога знизилася, але вона нікуди не ділася, Сили Оборони відбивають сотню атак щодня”, — йдеться в повідомлення.