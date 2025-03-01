Суспільство

Deepstate: Ворог втрачає темп, але його активність нікуди не ділась
1 Березня 2025 15:56
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Група штурмовиків відпрацьовує висадку десанту з БТР4-Е у посадці / Фото 92 ОШБр
Група штурмовиків відпрацьовує висадку десанту з БТР4-Е у посадці / Фото 92 ОШБр

В лютому 2025 російські війська окупували 192 квадратних кілометри української території, що є значним зниженням у порівнянні з попередніми місяцями.

Про це повідомили аналітики Deepstate.

За даними аналітиків спільноти, після пікової окупації в листопаді, у грудні, січні та лютому спостерігається поступове зниження темпів просування.

Динаміка окупації / Інфографіка Deepstate

Попри втрату темпів, які досягли рівня липня 2024 року, противник продовжує платити високу ціну у вигляді людських втрат.

“Активність ворога знизилася, але вона нікуди не ділася, Сили Оборони відбивають сотню атак щодня”, — йдеться в повідомлення.


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