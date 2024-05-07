Суспільство

Де та коли дивитися перший півфінал Євробачення-2024

7 Травня 2024 19:47
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євробачення
Репетиції alyona alyona та Jerry Heil перед півфіналом "Євробачення-2024" / Фото: eurovision.tv

Сьогодні, 7 травня, відбудеться перший півфінал 68-го Пісенного конкурсу Євробачення. У місті Мальме (Швеція) 15 учасників змагатимуться за право представити країну у фіналі.

Україну представлятиме дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria, вони виступлять під п’ятим номером.

Офіційний транслятор Євробачення-2024 “Суспільне Мовлення” покаже пряму трансляцію пісенного конкурсу на кількох платформах – дивитися можна буде на телебаченні та диджитал-платформах.

Телебачення

За півгодини до показу першого півфіналу, о 21:30, на телеканалі “Суспільне Культура” розпочнеться трансляція “Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2024”. Ведучими першого випуску стануть Тімур Мірошниченко та співачка Diana Gloster.

Пряма трансляція першого півфіналу Євробачення-2024 розпочнеться на телеканалі “Суспільне Культура” о 22:00.

Радіо

Наживо ефір першого півфіналу Євробачення-2024 можна буде послухати на “Радіо Промінь“. Початок трансляції шоу о 22:00, передшоу – 21:30.

Діджитал-платформи

У діджиталі “Передшоу” та перший півфінал Євробачення-2024 можна буде дивитися:


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