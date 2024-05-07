Де та коли дивитися перший півфінал Євробачення-2024

Сьогодні, 7 травня, відбудеться перший півфінал 68-го Пісенного конкурсу Євробачення. У місті Мальме (Швеція) 15 учасників змагатимуться за право представити країну у фіналі.
Україну представлятиме дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria, вони виступлять під п’ятим номером.
Офіційний транслятор Євробачення-2024 “Суспільне Мовлення” покаже пряму трансляцію пісенного конкурсу на кількох платформах – дивитися можна буде на телебаченні та диджитал-платформах.
Телебачення
За півгодини до показу першого півфіналу, о 21:30, на телеканалі “Суспільне Культура” розпочнеться трансляція “Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2024”. Ведучими першого випуску стануть Тімур Мірошниченко та співачка Diana Gloster.
Пряма трансляція першого півфіналу Євробачення-2024 розпочнеться на телеканалі “Суспільне Культура” о 22:00.
Радіо
Наживо ефір першого півфіналу Євробачення-2024 можна буде послухати на “Радіо Промінь“. Початок трансляції шоу о 22:00, передшоу – 21:30.
Діджитал-платформи
У діджиталі “Передшоу” та перший півфінал Євробачення-2024 можна буде дивитися:
- на сайтах “Суспільне Культура” та “Суспільне Євробачення“;
- на Facebook-сторінках “Євробачення Україна“, “Суспільне Мовлення“, “Суспільне Культура“, “Перший” і “Радіо Промінь“;
- на YouTube-каналі “Євробачення Україна” о 21:30 дивіться “Передшоу”, а починаючи з 22:00 слухайте та спостерігайте за конкурсом наживо разом з ведучим.