Політика

Данія виділила на допомогу Україні ще 116 млн доларів
19 Серпня 2024 15:38
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данія, допомога
Міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен та міністр оборони Троелс Лунд Поульсен ознайомились з САУ 2С22 "Богдана" / Фото: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2024

Уряд Данії анонсував новий пакет допомоги на суму близько 783 мільйонів данських крон (116 млн доларів) для підтримки військових потреб України.

Як зазначили в уряді, цей пакет спрямований на задоволення як короткострокових, так і довгострокових потреб України в оборонній сфері.

Основні кошти будуть спрямовані на закупівлю нової військової техніки через українську оборонну промисловість і міжнародних партнерів.

“Путін продовжує свої жорстокі і криваві напади на українців. Дуже важливо, щоб Данія продовжувала підтримувати Україну, щоб вона могла захистити себе”, – заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Він наголосив, що цей двадцятий пакет військової підтримки був складений з урахуванням побажань і потреб України і буде корисний як найближчим часом, так і в майбутньому.

Важливою частиною нового пакету допомоги стане збільшення промислового пулу на 300 млн крон у 2024 році, що дозволить зміцнити українську оборонну промисловість. Додатково буде виділено 112 мільйонів крон на фінансування закупівель через українські оборонні підприємства.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен зазначив, що Копенгаген продовжує залишатися одним з найвідданіших прихильників України і встановила міжнародний стандарт підтримки країни.


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