Суспільство

Данія навчає українських танкістів на музейних танках

9 Вересня 2023 15:31
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навчання, Leopard

Міністерство оборони Данії запросило танки з військових музеїв, щоб розпочати навчання українських танкістів. Йдеться про застарілі Leopard 1A5.

У лютому Данія, Німеччина та Нідерланди пообіцяли передати Україні 100 танків німецького виробництва. Перші 10 танків уже передані ЗСУ.

Танки Leopard 1A5 перебували на озброєнні датської армії до 2005 року. У 1997 році Данія закупила 51 танк Leopard 2A4, а старі Leopard 1A5 було знято з озброєння.

У 2010 році Данія продала близько 100 Leopard 1A5 компанії Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). Вони досі перебувають у цієї компанії.

Ще кілька танків Leopard 1A5 було передано в дар датським бронетанковим музеям. Три з них надали шість бойових машин для данських збройних сил для навчання.

Данські інструктори відповідають за першу частину навчання українців, після чого навчання продовжується у Німеччині.


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