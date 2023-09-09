Данія навчає українських танкістів на музейних танках

Міністерство оборони Данії запросило танки з військових музеїв, щоб розпочати навчання українських танкістів. Йдеться про застарілі Leopard 1A5.

У лютому Данія, Німеччина та Нідерланди пообіцяли передати Україні 100 танків німецького виробництва. Перші 10 танків уже передані ЗСУ.

Танки Leopard 1A5 перебували на озброєнні датської армії до 2005 року. У 1997 році Данія закупила 51 танк Leopard 2A4, а старі Leopard 1A5 було знято з озброєння.

У 2010 році Данія продала близько 100 Leopard 1A5 компанії Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). Вони досі перебувають у цієї компанії.

Ще кілька танків Leopard 1A5 було передано в дар датським бронетанковим музеям. Три з них надали шість бойових машин для данських збройних сил для навчання.

Данські інструктори відповідають за першу частину навчання українців, після чого навчання продовжується у Німеччині.