Ціни на нафту падають завдяки переговорам між Ізраїлем та ХАМАС

Переговори про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС в Каїрі допомогли вгамувати побоювання ринку щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході, внаслідок чого ціни на нафту знизились.

Нафта знизилася після того, як Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 10 центів, або на 0,11%, до 88,30 долара за барель. Ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 13 центів, або на 0,16%, до 82,50 долара за барель.

“Триваючі переговори про можливе припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС змусили учасників ринку ще більше знизити премію за геополітичний ризик в цінах на нафту, в той час, як майбутнє засідання ФРС також викликає деякі короткострокові застереження”, – сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег в IG.

“Утримання ставок на високому рівні протягом тривалого часу може спровокувати подальше зростання долара США, а також створити певні ризики для прогнозів попиту на нафту”.

Учасники переговорів від ХАМАСу залишили Каїр пізно ввечері в понеділок, щоб проконсультуватися з керівництвом угруповання після переговорів з катарськими та єгипетськими посередниками щодо відповіді на пропозицію про поетапне перемир’я, яку Ізраїль представив на вихідних.

Очікується, що делегація повідомить про результати протягом двох днів, повідомили два джерела в єгипетських органах безпеки.