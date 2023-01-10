CNN: Українці почнуть тренуватися на комплексах Patriot вже наступного тижня

Українські військовослужбовці збираються розпочати тренування на ракетній системі Patriot у Сполучених Штатах уже наступного тижня, повідомили CNN двоє американських чиновників, знайомих із цією справою.

Навчальна програма проходитиме у Форт-Сіллі в Оклахомі, де США проводять власні тренування з експлуатації та обслуговування передової системи ППО. Форт-Сілл є одним із чотирьох місць базової підготовки армії та “альма-матер” для польової артилерійської школи, яка навчає військовослужбовців понад століття.

Очікується, що підготовка українців триватиме «кілька місяців», повідомила заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії Лаура Купер.

«Я не зможу назвати точні терміни завершення навчання», — сказала Купер.

США оголосили про надання Україні ракетної системи Patriot наприкінці грудня, коли президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон і зустрівся з президентом США Джо Байденом.