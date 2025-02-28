CNN: Росія розглядає переговори з США як можливість відродити свою шпигунську мережу

Росія розглядає переговори з адміністрацією Дональда Трампа про відновлення дипломатичної присутності у США як можливість відродити свою шпигунську мережу на Заході.

Про це говорять нинішні та колишні американські чиновники, передає CNN.

27 лютого делегації США і Росії зустрілися в Туреччині, щоб обговорити деталі, такі як чисельність персоналу, візи, дипломатичний банкінг та інші оперативні питання. Держдепартамент США повідомив, що переговори були “конструктивними”, і вони домовилися продовжити обговорення на ще одній зустрічі “в найближчій перспективі”.

Нинішні і колишні американські чиновники кажуть, що переговори являють собою значну поступку Москві, яка прагне знову розмістити співробітників розвідки під дипломатичним прикриттям у посольствах і консульствах Росії у Вашингтоні, Нью-Йорку та Х’юстоні.

Це питання є настільки пріоритетним, що росіяни утримуються від проведення ще однієї зустрічі на високому рівні, доки не буде досягнуто суттєвого прогресу у відновленні російської присутності у США, повідомили два американські чиновники.

“Сказати, що вони з ентузіазмом ставляться до відновлення цієї присутності, значить сильно применшити”, – сказав один з американських чиновників.

Інший співробітник розвідки сказав, що відновлення шпигунської мережі на території США є пріоритетом для Росії.

Чиновник Конгресу, знайомий із розвідувальною інформацією про раніше висланих російських “дипломатів”, назвав “вкрай тривожним” той факт, що персонал може повернутися в більшій кількості.

Співробітники американської розвідки й агенти ФБР уже давно вважають, що чисельність російської дипломатичної присутності у США має бути обмежена, заявили CNN чинні й колишні чиновники, оскільки більшість дипломатів, які приїжджають у США, обіймають посади в розвідці та потребують додаткових ресурсів для контролю й відстеження.

Кілька співробітників ФБР розповіли CNN, що зараз вони з побоюванням ставляться до справ, пов’язаних із російською контррозвідкою або справ, пов’язаних із Росією, почасти через побоювання, що таку роботу можуть розцінити як таку, що суперечить зусиллям Білого дому з налагодження більш дружніх відносин із Москвою.

Однак посилення російської дипломатичної присутності в США може відкрити нові можливості для ФБР і американської розвідувальної спільноти, сказав один з американських чиновників. Вони зазначили, що технічний збір російських повідомлень стане простішим, і що США “отримають перевагу на своєму полі” і зможуть планувати довгострокове вербування російських працівників, які отримають ширший доступ до Кремля, коли повернуться до Москви або відправляться на інше завдання.

Крім того, залежно від того, як розвиватимуться переговори між США і Росією, це також дасть змогу американським розвідникам повернутися в більшій кількості на дипломатичні об’єкти в Росії.