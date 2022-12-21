CNN проаналізувала сенс візиту Зеленського до Вашингтона

Несподіваний візит президента Володимира Зеленського до Вашингтона, запланований на середу, має велике символічне значення, і насамперед – для США, вважають аналітики CNN.

Це ще одне нагадування Володимиру Путіну про роль цієї країни у будь-якому міжнародному порядку й, зокрема, у питаннях фактичного виживання окремо взятої держави.

Це перша закордонна поїздка Зеленського за межі України після лютневого російського вторгнення, і вибір Вашингтона також підкреслює історичну роль Джо Байдена у цій війні, пише CNN.

Крім того, війна в Україні дала поштовх відродженню західного альянсу, який свого часу тримав у страху Радянський Союз, а тепер стримує Москву у її прагненні помірятись ядерними силами.

У візиті Володимира Зеленського до США є історична паралель із візитом прем’єр-міністра Великобританії Вінстона Черчілля до Вашингтона в 1941 році, який також був зроблений для зміцнення альянсу заради перемоги у Другій світовій війні.

“Він [Зеленський] намагається підкреслити прямий взаємозв’язок між нашою підтримкою та майбутньою перемогою України”, – пише аналітик CNN Стівен Коллінсон.