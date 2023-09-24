Чорноморський флот РФ став “азовським”

Частина української пшениці, завантаженої на турецький балкер в Одесі, вже благополучно перетнула лінію Босфору. А найближчим часом очікується, що іноземними суднами, що прибули в одеські порти, буде вивезено близько 150 тонн агропромислової продукції та металу. Пункти призначення: Китай, Єгипет та Іспанія.

Втім, не виключено, що Москва ще спробує завадити постачанням, що загрожує ескалацією війни в чорноморському регіоні. Раніше Росія заявляла, що всі наступні в Україну і назад суди розглядатимуть як потенційно військові цілі. Але Києву з початку російської агресії вдалося розвінчати не один міф кремлівської пропаганди.

На сьогодні загроза Росії блокувати зернову угоду, перешкоджаючи проходу іноземних суду по пробитому Україною морському коридору, неможлива, упевнений публіцист Ігор Яковенко. За його словами, це сталося через те, що Київ фактично змусив російський Чорноморський флот «стати Азовським».

«Україна здійснила кілька успішних атак проти російських військових кораблів, знищивши або серйозно пошкодивши деякі з них, у тому числі під час удару по севастопольському судноремонтному заводу, – додав він. – У п’ятницю було завдано удару по штабах Чорноморського флоту в Севастополі (по основному і запасном). Фактично Чорноморський флот зараз намагається сховатись в Азовському морі, бо не може протистояти регулярним українським ударам – як ракетним, так і з використанням морських надводних дронів».

По суті, Росія стала сьогодні стороною, що обороняється, констатував Ігор Яковенко. На його думку, тут уже не до атак чужих судів, свої б уберегти.

«Це, безумовно, дуже сильний удар не тільки по самолюбству особисто Путіна, а й загалом економічних інтересів Росії, яка є конкурентом України на світовому ринку зерна. І, природно, те, що зараз, набираючи темпу, пішли постачання зернових з України всупереч бажанню Москви, це для Кремля серйозна проблема. Тож питання залишаються. На жаль, дії Кремля стають погано передбачуваними…» – резюмував він.

З проривом морської блокади Москва втрачає можливість вести у Чорному морі економічну війну, а також навмисне створювати торгові продовольчі кризи Україні та її торговим партнерам, вважає політичний експерт, правознавець Юрій Шуліпа. На його думку, Росія втратила важливий важіль нагнітання міжнародної обстановки за допомогою «хаотизації економік іноземних держав та продовольчих ринків».

«У свою чергу для Києва прорив морської блокади став актом деокупації своїх суверенних територіальних вод на південному морському напрямку, відновлення міжнародного права та безпеки, – продовжив він. – Україна має у достатній кількості ракети, безпілотні літальні апарати та безекіпажні ударні дрони-катери з дальністю поразки близько тисячі кілометрів, якими можливо завдати істотних збитків агресору фактично у будь-якому районі Чорного моря».

Саме через військовий паритет, що склався, в територіальних водах південного морського напряму України Путін не став ризикувати переривати комерційні поставки і продовжувати морську блокаду військовим шляхом, стверджує Юрій Шуліпа.

«Отже, у цій військово-політичній обстановці надалі ризики ескалації в Чорному морі мінімальні. Москва втратила можливості використовувати комерційні перевезення та продовольчі ринки як зброю. Росія з торгово-економічних мотивів і у зв’язку з використанням Туреччини як території для обходу західних санкцій значно більше залежить від Анкари. Тому зі свого боку Москва, як кажуть, «скріпляючи зубами» продовжить терпіти цей клин без будь-яких активних дій зі свого боку.

Морська блокада, що здійснювалася Москвою у Чорному морі, створювала військову загрозу для країн-членів НАТО і, зокрема, Туреччини. У певному плані блокада накладала обмеження на торговельні відносини Анкари, що негативно позначалося на іміджі турецького керівництва. З цих причин Анкара прямо зацікавлена у припиненні морської блокади з боку Москви.