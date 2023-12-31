Суспільство

Чоловікам для виїзду за кордон варто мати документи з ТЦК – ДПСУ

31 Грудня 2023 17:49
читать на русском →
кордон

В останні дні у мережі стали з’являтися повідомлення та скарги про те, що чоловіків, які раніше безперешкодно перетинали кордон – наприклад, багатодітних чи чоловіків з інвалідністю – перестали пропускати, якщо в них не було документів від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК, колишні військкомати).

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко пояснив ВВС Україна, що загалом правила перетину кордону чоловіками від 18 до 60 років не змінилися.

Категорії, на які не розповсюджується заборона на виїзд з країни, лишилися тими самими, але до документів можуть ставитися більш прискіпливо.

“Є правила перетину кордону, вони незмінні, – пояснює він. – Але зважаючи, що почастішало використання підробок, то йдеться про посилення контролю”.

Тому прикордонник, за його словами, на свій розсуд має право вимагати на додачу до звичайного пакета документів військово-облікові документи з ТЦК, які підтверджують, що людина справді має відстрочку від мобілізації або є звільненою від призову.

“Це може бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку або запис про відстрочку у військово-облікових документах”, – каже Демченко.

Загалом Україна посилює контроль за військовим обліком. Це показує також новий законопроєкт про мобілізацію, який невдовзі розглядатиме Верховна Рада.

Якщо його ухвалять, він передбачає, що всі чоловіки від 18 до 60 років матимуть 30 днів, щоб звернутися до ТЦК, уточнити свої дані, місце проживання тощо.

Як пропонується, вони також повинні будуть завжди мати при собі військово-облікові документи, і показувати їх на вимогу працівників ТЦК чи поліціянтів у будь-якому громадському місці.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Грудня 2023 12:00

Перемоги і поразки України у 2023: Головні події другого року війни
31 Грудня 2023 20:25

В Раді спростували інформацію про 18% податку за переказ коштів
31 Грудня 2023 19:38

Найгарячіше – на Авдіївському напрямку: відбито 12 атак – Генштаб
31 Грудня 2023 18:23

NYT: Як російські ракети обійшли оборону України та посіяли смертоносний хаос
31 Грудня 2023 17:49

Чоловікам для виїзду за кордон варто мати документи з ТЦК – ДПСУ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
усі думки