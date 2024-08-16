Суспільство

Через спеку очікується значне збільшення споживання електрики – Міненерго
16 Серпня 2024 10:29
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відключення, енергетика, світло
Ілюстративне фото / Freepik

З 17 серпня очікується збільшення споживання електроенергії через спеку, що може призвести до введення графіків відключень.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі марафону “Єдині новини”.

“На 16 серпня ми не прогнозуємо відключень, однак, починаючи із вихідних, прогнозується значне підвищення температури. І ми прогнозуємо значне зростання споживання електроенергії”, – йдеться в повідомленні

Вона наголосила, що руйнування енергооб’єктів, спричинені росіянами, робить енергосистему дуже чутливою. “І будь-які додаткові пошкодження або навіть погодні умови можуть призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень”, – попередила заступниця міністра.

Гринчук зазначила, що енергетики продовжують ремонти, і невдовзі планують ввести у роботу додаткові потужності генерації. Водночас, вона попросила українців економно використовувати електрику, особливо у години пікових навантажень.


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