Через спеку очікується значне збільшення споживання електрики – Міненерго

З 17 серпня очікується збільшення споживання електроенергії через спеку, що може призвести до введення графіків відключень.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі марафону “Єдині новини”.

“На 16 серпня ми не прогнозуємо відключень, однак, починаючи із вихідних, прогнозується значне підвищення температури. І ми прогнозуємо значне зростання споживання електроенергії”, – йдеться в повідомленні

Вона наголосила, що руйнування енергооб’єктів, спричинені росіянами, робить енергосистему дуже чутливою. “І будь-які додаткові пошкодження або навіть погодні умови можуть призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень”, – попередила заступниця міністра.

Гринчук зазначила, що енергетики продовжують ремонти, і невдовзі планують ввести у роботу додаткові потужності генерації. Водночас, вона попросила українців економно використовувати електрику, особливо у години пікових навантажень.