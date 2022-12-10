Через обстріли без електроенергії залишилися вся Одеса та тисячі херсонців

Через атаки росіян енергетичної інфраструктури Одещини в ніч з 9 на 10 грудня в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів, крім критичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

“Сьогодні вночі відбулася чергова атака рф на об’єкти енергоінфраструктури в Одеській області. Зруйновано одразу кілька об’єктів. На місце прибули військові, рятувальники, аварійні бригади енергетиків. Відновлення зруйнованих об’єктів розпочнеться щойно на це буде дозвіл військових. Ситуація з електропостачанням в області та місті Одеса складна. Через масштаб руйнувань енергоінфраструктури в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів окрім критичної інфраструктури”, – йдеться в повідомленні.

По населеним пунктам області також відбуваються екстрені відключення.

Енергетики ДТЕК Одеські електромережі та НЕК Укренерго об’єднали зусилля та працюють разом 24/7, щоб якомога скоріше полагодити все зруйноване ворогом та стабілізувати ситуацію.

Також внаслідок ворожих обстрілів Херсона вночі та вранці 10 грудня без електропостачання залишилися 2,5 тисячі абонентів.

“Вночі та вранці російські окупанти обстрілювали Херсон. Через пошкодження ліній електроживлення знову без світла залишилися центр міста, Шуменський мікрорайон, селище Степанівка. Електроенергії не мають 2549 абонентів”, – повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.