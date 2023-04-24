Чехія направила Україні ще 12 танків Т-72

Чехія продовжує направляти військову техніку на допомогу Україні. За даними ЗМІ, минулого тижня відправлено ще 12 танків Т-72, передає Радіо Прага. У Міноборони не стали коментувати це повідомлення.

«З міркувань безпеки ми не розкриваємо деталі наданої Україні допомоги і не коментуємо інформацію, що з’являється», – сказав представник відомства Даніель Яреш.

Крім цієї поставки, з Чехії в Україну вже було вивезено не менше 50 танків Т-72. Машини були зібрані наприкінці 80-х рр., але не проходили модернізацію та перебували на складах ЗС Чеської Республіки.