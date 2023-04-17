Політика

Чехія модернізує для України 20 танків з Марокко. Це розлютило Захарову

17 Квітня 2023 20:20
68
читать на русском →
зброя, танки

Прес-секретар російської дипломатії Марія Захарова порівняла роботу чеських збройових компаній для України із роботою збройових компаній у Протектораті Чехії та Моравії (1939 р.) на нацистський Третій рейх.

Спікер російського МЗС згадала Чехію у зв’язку з модернізацією надісланих Марокко танків, які мають бути передані ЗСУ.

Марокко, яке має на складах понад сотню танків Т-72, відправило в Україну двадцять із них. Перед цим їх модернізували у Чехії. Таким чином, Марокко стало першою африканською країною, яка поставила зброю для конфлікту в Україні, повідомляє Радіо Прага.

Захарова стверджує, що Чехія захопила танки, щоб передати їх “неонацистському режиму” у Києві.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Квітня 2023 18:42
44

Російські війська ведуть наступальні дії на 5 напрямках, включно з Куп’янським
17 Квітня 2023 21:43
11

Омікрон-варіант коронавірусу діагностовано у всіх областях України
17 Квітня 2023 20:38
20

Зимово-весняний наступ Росії провалився, – вважає Буданов
17 Квітня 2023 18:29
188

Синєгубов розповів, чому РФ перестала завдавати ракетних ударів по Харкову
17 Квітня 2023 17:31
117

Перехоплення СБУ: Військові РФ готові вбивати українських жінок та дітей
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
усі думки