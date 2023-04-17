Чехія модернізує для України 20 танків з Марокко. Це розлютило Захарову

Прес-секретар російської дипломатії Марія Захарова порівняла роботу чеських збройових компаній для України із роботою збройових компаній у Протектораті Чехії та Моравії (1939 р.) на нацистський Третій рейх.

Спікер російського МЗС згадала Чехію у зв’язку з модернізацією надісланих Марокко танків, які мають бути передані ЗСУ.

Марокко, яке має на складах понад сотню танків Т-72, відправило в Україну двадцять із них. Перед цим їх модернізували у Чехії. Таким чином, Марокко стало першою африканською країною, яка поставила зброю для конфлікту в Україні, повідомляє Радіо Прага.

Захарова стверджує, що Чехія захопила танки, щоб передати їх “неонацистському режиму” у Києві.