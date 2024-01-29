Спорт

CAS дискваліфікував російську фігуристку Валієву на чотири роки через допінг-справу

29 Січня 2024 17:39
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олімпіада

Спортивний арбітражний суд дискваліфікував російську фігуристку Камілу Валієву на чотири роки через допінг-справу.

Відповідне рішення вказане на офіційному сайті CAS.

У вердикті Спортивного арбітражного суду зазначається, що Валієва порушила антидопінгові правила перед Олімпійськими іграми-2022. Йдеться про позитивний допінг-тест, результат якого виявили вже після того, як російська фігуристка стала однією з чемпіонок Пекіна-2022 у командних змаганнях.

Крім заборони змагатися, російську фігуристку позбавили усіх медалей, нагород і призових коштів за участь у турнірах. Серед втрачених медалей Валієвої — “золото” чемпіонату Європи-2022.


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