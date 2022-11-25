Політика

Бундестаг хоче визнати Голодомор геноцидом українського народу

25 Листопада 2022 09:40
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голодомор

Німецький бундестаг хоче прийняти постанову про визнання спричиненого Сталіним голодомору в Україні в 1932/33 роках геноцидом українського народу. Це випливає зі спільної заявки СДП, Зелених, ВДП та ХДС/ХСС, на яку посилається Frankfurter Allgemeine Zeitung. Текст написаний у день вшанування пам’яті катастрофи, відомої українською як Голодомор, який в Україні завжди відзначають в останню суботу листопада.

Голодомор, який забрав життя близько чотирьох мільйонів людей в Україні, приєднався до «списку нелюдських злочинів тоталітарних систем, у ході яких були знищені мільйони життів у Європі, особливо в першій половині ХХ століття», – йдеться у проекті постанови, за який буде голосуватися наступного тижня.

«Путін слідує жорстокій і злочинній традиції Сталіна», – каже ініціатор ініціативи та голова німецько-української парламентської групи в Бундестазі Робін Вагенер із Зелених. «Сьогодні Україна знову під ударом російського терору. Знову насильство і терор спрямовані на те, щоб позбавити Україну засобів до існування та підкорити всю країну». Політична кваліфікація Голодомору як геноциду є «сигналом попередження». Речник парламентської групи ХДС з прав людини Кнут Абрахам зробив подібну заяву: «Це визнання є тим більш важливим, оскільки Україна знову стала мішенню російської агресії».


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Бундестаг хоче визнати Голодомор геноцидом українського народу
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