Буде стримувати РФ: Шольц відвідав військових німецької бригади

У понеділок канцлер Німеччини прибув до Литви, де відвідав німецьких військових, які увійдуть до складу майбутньої німецької бригади.

Про це повідомляє LRT.

На початку квітня до Литви прибув початковий склад німецької бригади, яка буде дислокуватись у балтійській країні. Понад 20 солдатів оселилися у Вільнюсі, вони відповідають за планування передислокації бригади до Литви та координацію вимог до військової інфраструктури.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок відвідав цих та інших німецьких солдатів, дислокованих у країні. Під час візиту Шольц сказав, що зобов’язання Берліна щодо Литви є частиною зміни політики безпеки Німеччини.

“Німеччина визнає свою відповідальність за безпеку в НАТО, тому ми розгортаємо всю бригаду тут, у Литві, і це переконливий внесок Німеччини у стримування будь-якої загрози на території НАТО”, – сказав німецький канцлер.

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що напружена геополітична ситуація в регіоні вимагає швидшого розгортання німецької бригади в Литві.

“Я задоволений прогресом розгортання бригади, але наше стратегічне середовище безпеки вимагає ще більшого темпу. Ми не маємо розкоші втрачати жодної хвилини”, – сказав лідер Литви під час виступу перед журналістами в понеділок.

Канцлер Німеччини відвідує Литву під час масштабних навчань за участю німецького Бундесверу Grand Quadriga 2024.

Бригада, дислокована в Литві, складатиметься з близько 5 тисяч німецьких солдатів.

Розгортання німецької бригади почали обговорювати після російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Німеччина оголосила про конкретні зобов’язання щодо цього в червні минулого року.

Міжнародний батальйон НАТО під керівництвом Німеччини, розгорнутий у Литві в 2017 році, також буде інтегрований до складу бригади. Зробити це планують у 2026 році.