Політика

Буданов: Україна наближається до знакової битви у своїй новітній історії

24 Квітня 2023 09:34
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гур, контрнаступ

Глава ГУР Кирило Буданов прокоментував свій осінній прогноз про те, що цієї весни року ЗСУ увійдуть до Криму.

“Час у нас ще є”, – сказав він і додав, що вийти на кордони 1991 року – “цілком досяжне завдання цього року”. На його думку, у ході контрнаступу “достатні обсяги території будуть повернуті силовим шляхом”.

“Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви у новітній історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться, це таємниця. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось”, – зазначив він.

На запитання про те, чому Захід та Україна говорять про низькі темпи постачання озброєнь, Буданов відповів так: “А хто знає реальні темпи постачання озброєння?”

На фронті, на думку глави ГУР, росіяни “повністю перейшли всюди у позиційну оборону. Єдині місця на фронті, де проходять їхні спроби атакувати – це спроба у місті Бахмут, це спроба охопити з півночі місто Авдіївка, локальні бойові дії у місті Мар’їнка”.

Також Буданов оцінив темпи російської мобілізації. “Вона рухається нормально. У середньому вони за місяць мобілізують 20 тисяч”. За його словами, з тієї кількості, яка була офіційно призвана, близько 120 тисяч відправлено на фронт.

На питання, чи можуть західні союзники призупинити військові постачання у разі невдачі контрнаступу, Буданов припустився цього.

“Теоретично – можуть. Чи станеться це насправді – я так не думаю станом зараз”, – заявив голова військової розвідки. “Якщо якась країна вирішить уповільнити темпи – хтось замінить це місце. Будемо знаходити варіанти”, – додав він.

Буданов упевнений, що візит Путіна на захоплені території мав місце. Але це, на його думку, був двійник: “Це залежить від того, що ви хочете вважати Путіним. У всякому разі, це був двійник”, – заявив глава розвідки в інтерв’ю “РБК-Україна”.


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