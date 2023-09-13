Буданов подав документи на вступ до аспірантури

Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов — у переліку вступників до аспірантури університету “Острозька академія” на Рівненщині.

Про це Суспільне дізналося з рейтингових списків вступників в аспірантуру НаУОА 2023-2024, в університеті цю інформацію підтвердили.

За даними рейтингової таблиці, Кирило Буданов перший у списку на спеціальність “Політологія”. Формою навчання вказана вечірня.

“У зв’язку з тим, що академію закінчив Головнокомандувач (Валерій Залужний), дев’ять бойових генералів і командувач 30-ї армії, академія стала популярною. Тут є досить потужний молодий викладацький науковий склад і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають в магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні”, — розповів Суспільному ректор Острозької академії, Герой України Ігор Пасічник.

Наказу про зарахування ще немає.