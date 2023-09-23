Політика

Буданов не підтвердив загибель командувача ЧФ РФ Соколова

23 Вересня 2023 08:33
читать на русском →
буданов, Севастополь

Внаслідок ракетної атаки на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше дев’ятеро людей, ще 16 отримали поранення, заявив глава ГУР України Кирило Буданов. З його слів, серед поранених є російські генерали.

Він стверджує, що поранення отримав командувач угрупуванням російських сил на Запорізькому напрямку генерал-полковник Олександр Романчук, а начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков непритомний.

«Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Це військові, які несуть службу, охорона тощо», — сказав він “Голосу Америки”.

Водночас, Буданов не підтвердив повідомлення про ймовірну загибель командувача ЧФ Росії адмірала Віктора Соколова — такої інформації в ГУР поки що немає.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Вересня 2023 09:19

За добу ворог втратив 510 чоловік, 11 танків і 33 артсистеми
23 Вересня 2023 09:31

Вночі збито 14 “Shahed-136/131”
23 Вересня 2023 09:10

Канада та Україна підписали нову угоду про вільну торгівлю
23 Вересня 2023 08:48

За добу відбулося понад 30 бойових зіткнень
23 Вересня 2023 08:33

Буданов не підтвердив загибель командувача ЧФ РФ Соколова
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
усі думки