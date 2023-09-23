Буданов не підтвердив загибель командувача ЧФ РФ Соколова

Внаслідок ракетної атаки на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше дев’ятеро людей, ще 16 отримали поранення, заявив глава ГУР України Кирило Буданов. З його слів, серед поранених є російські генерали.

Він стверджує, що поранення отримав командувач угрупуванням російських сил на Запорізькому напрямку генерал-полковник Олександр Романчук, а начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков непритомний.

«Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Це військові, які несуть службу, охорона тощо», — сказав він “Голосу Америки”.

Водночас, Буданов не підтвердив повідомлення про ймовірну загибель командувача ЧФ Росії адмірала Віктора Соколова — такої інформації в ГУР поки що немає.