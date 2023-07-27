Суспільство

Британський міністр заявив, що контрнаступ йде за планом

27 Липня 2023 13:06
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контрнаступ, британія

Наступ українських військ виправдовує очікування. Події на фронті розвиваються, згідно з планом, розробленим разом із союзниками.

Про це повідомив молодший міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі в інтерв’ю газеті The Telegraph.

Посадовець відкинув побоювання та критичні оцінки Німеччини, які нещодавно просочилися у ЗМІ, про те, що наступ ЗСУ нібито сповільнився.

“Я не думаю, що це особливо чесно. Українці використовуватимуть обладнання так, як їм зручніше, і дуже важко давати коментарі, коли ти сидиш за тисячі миль від лінії фронту”, — зазначив він.

За словами Гіппі, Київ виявляє “належну обережність”, відмовляючись відправляти велику кількість людей і зброї на щільні мінні поля.

Міністр пояснив, що українські військові стримують вогневу міць, аби в потрібний момент здійснити прорив.

“Наразі Україна виправдовує наші очікування. Вони широко реалізують план, який розробили з нами, американцями та іншими минулої зими”, — вказав посадовець.

Він підкреслив, що війна — це не голлівудський фільм і “не буде моменту, коли почнуть котитися танки, заграє музика, а потім — наприкінці — перемога до вересня”.


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