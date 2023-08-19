Британську медсестру визнано винною у вбивстві семи немовлят

Британський суд присяжних визнав медсестру Люсі Летбі винною у вбивстві семи немовлят.

Вона вбивала новонароджених, вводячи їм повітря шприцом, з червня 2015 по червень 2016 року, коли працювала в Лікарні графині Честерської (основна лікарня Національної служби охорони здоров’я в графстві Честер).

Летбі також була визнана винною у спробі вбивства ще шести немовлят у неонатальному відділенні лікарні з використанням таких методів, як навмисне введення ним повітря, перегодовування та отруєння інсуліном.

Присяжні не змогли винести вердикт щодо ще шести звинувачень, які стосуються спроб убивства немовлят. Прокурори попросили 28 днів, щоб вирішити, чи добиватимуться повторного судового розгляду за цими пунктами.

На суді було оголошено випадок, коли дії Люсі Летбі викликали підозри у лікаря-педіатра Раві Джараяма.

Доктор Джаярам допомагав при пологах “Дитини К”, яка з’явилася на світ недоношеною, у віці 25 тижнів.

Цей лікар і раніше помічав, що незрозумілі та несподівані смерті немовлят, чи різкі погіршення їхнього здоров’я, часто відбуваються у присутності Летбі.

Дізнавшись, що саме ця медсестра перебуває на чергуванні в тій палаті, де була “Дитина К”, Джараям поспішив до інкубатора. Він застав її біля дитини, причому по монітору було видно, що рівень насичення киснем його крові впав небезпечно низько, десь до 80% (небезпечним вважається, якщо рівень кисню падає нижче 95%).

Теоретично мав спрацювати сигнал медичної тривоги, але його можна й відключити приблизно на хвилину.

Педіатр побачив, що груди немовляти не здіймаються і запитав Летбі, що саме сталося. Та відповіла, що стан дитини “щойно почав погіршуватися”.

Лікар помітив, що дихальна трубка була зміщена. Дитина, що активно рухається, може змістити її сама, але “Дитина К” була сильно недоношеною і знаходилася під дією седативних засобів.

Того ж ранку медсестра Летбі знову опинилася біля ліжечка “Дитини К” і почала кликати на допомогу. Вона сказала, що намагалася допомогти дитині дихати, але дихальна трубка чомусь прослизнула надто глибоко в її горло.

Пізніше цього немовля перевели в іншу лікарню, але його стан так і не виправився, і він помер через два дні.

Манчестерський суд має ухвалити вирок Летбі 21 серпня.

Британський уряд розпорядився провести незалежне розслідування того, що сталося відразу після того, як Летбі буде засуджено.

Міністр охорони здоров’я Стів Барклай зазначив, що мета розслідування – «відповісти на питання, важливі для постраждалих батьків та їхніх сімей».

«Я обіцяю, що їхні голоси будуть почуті. Якщо вони забажають, то зможуть вплинути на те, якими саме питаннями займатиметься розслідування», — сказав він.

У ході розслідування будуть розглянуті не лише безпосередні обставини смерті немовлят, а й те, як адміністрація лікарні та NHS загалом реагували на тривожні повідомлення лікарів та подію в цілому.