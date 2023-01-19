Борис Джонсон став почесним громадянином Києва

Мер Києва Віталій Кличко вручив колишньому прем’єр-міністру Великобританії Борису Джонсону нагороду від столиці України – звання почесного громадянина міста Київ. Це відбулося 18 січня на полях Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі, повідомили в Київській міські раді, яка ухвалила рішення про присвоєння нагороди наприкінці листопада 2022 року.

“Борис Джонсон неодноразово відвідував українську столицю і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора. Як прем’єр Великобританії він робив все можливе для допомоги Україні, і продовжує підтримувати нас та переконувати в необхідній підтримці цивілізований світ”, – сказав Кличко.

Джонсон подякував за відзнаку та висловив переконання, що українці переможуть у війні, розв’язаній проти них Росією. “Путін зробив катастрофічну помилку. А все, що ми, друзі України, маємо робити зараз – це продовжувати підтримувати Україну танками, літаками, фінансовими ресурсами, усім необхідним. Поки Україна не переможе”, – цитує Джонсона сайт Київради.