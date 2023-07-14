Політика

Боротьба з ’’п’ятою колоною’’ є дуже важливою умовою вступу до НАТО – президент Литви

14 Липня 2023 20:52
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україна, Литва, нато

Боротьба з “п’ятою колоною” тобто людьми, які обіймають високі посади й водночас працюють на Росію, є важливою умовою для вступу України в НАТО.

Про це заявив в інтерв’ю LRT президент Литви Гітанас Науседа.

“Це одна з умов, дуже важлива умова. Але, погодьтеся, “п’ята колона” є скрізь, навіть у тих країнах, про які ми можемо і не здогадуватися, далеко, навіть на заході від нас. Вона і в нас є, вона також є в Україні”, – сказав Науседа.

За словами литовського президента, головне завдання у цьому контексті полягає в тому, щоб не дозволити таким людям високо підніматися в ієрархії влади. 

“Щоразу, коли я чую, що когось знімають з високої посади, це мене тішить, тому що я розумію: держава наводить лад”, – сказав литовський лідер

Він додав, що Україна знає про цю умову, стосовно цього Науседа спілкувався з президентом Володимиром Зеленським.

Президент Литви також висловив упевненість, що після закінчення війни питання членства України в НАТО вирішиться дуже швидко.


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