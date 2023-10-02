Політика

Болгарія закриває кордон для авто з російськими номерами

2 Жовтня 2023 11:04
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Болгарія

До кінця дня Болгарія припинить в’їзд російських автомобілів на територію країни.

Про це заявив директор Прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов в програмі “День починається” на БНТ, пише Tribune.

“Ми працювали з четверга до вчорашнього дня дуже активно. Я впевнений, що до кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в’їзд російських легкових автомобілів в нашу країну”, – сказав Златанов.

Він зазначив, що для вантажівок така заборона діє вже кілька місяців.

Златанов не уточнив, скільки російських автомобілів в’їжджає в країну щомісяця, але підкреслив, що їх небагато.


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