Болгарія закриває кордон для авто з російськими номерами

До кінця дня Болгарія припинить в’їзд російських автомобілів на територію країни.

Про це заявив директор Прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов в програмі “День починається” на БНТ, пише Tribune.

“Ми працювали з четверга до вчорашнього дня дуже активно. Я впевнений, що до кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в’їзд російських легкових автомобілів в нашу країну”, – сказав Златанов.

Він зазначив, що для вантажівок така заборона діє вже кілька місяців.

Златанов не уточнив, скільки російських автомобілів в’їжджає в країну щомісяця, але підкреслив, що їх небагато.