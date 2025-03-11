Bloomberg: Путін не має наміру йти на поступки

Представники західних спецслужб заявили агентству Bloomberg 11 березня, що президент Росії Володимир Путін не має наміру йти на поступки в переговорах про врегулювання війни.

За словами джерел Bloomberg, Путін не готовий до компромісу в питаннях про окуповані території, розміщення європейських миротворців і нейтралітет України.

Представники спецслужб стверджують, що Путін висунув завідомо максималістські вимоги напередодні переговорів про припинення війни, які, як він думає, найімовірніше, будуть неприйнятними для України і Європи.

Як вказує Bloomberg, позиція західних спецслужб розходиться з думкою президента США Дональда Трампа, який говорив, що «Путін хоче миру».

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив Bloomberg, що характеристика позиції Росії, представлена західними спецслужбами, не відповідає дійсності. За його словами, «Україна має зробити кроки», щоб переговори почалися.