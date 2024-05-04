Bloomberg: G-7 розглядає план надання Україні допомоги у розмірі $50 млрд

США ведуть переговори з близькими партнерами про те, щоб очолити групу союзників, які нададуть Україні допомогу в розмірі 50 мільярдів доларів, причому ці величезні витрати буде погашено коштом прибутку від суверенних російських активів, які було заморожено – і на них нараховуються відсотки – в основному в Європі, пише Bloomberg.

За словами людей, знайомих із пропозицією, цей план обговорюють у Групі семи, причому США наполягають на тому, щоб угоду було досягнуто під час зустрічі лідерів G-7 в Італії в червні. За словами людей, знайомих із пропозицією, обговорення цієї теми було важким, і на досягнення угоди можуть піти місяці.

Цей план свідчить про рішучу підтримку Вашингтона після того, як у квітні Конгрес схвалив виділення Києву 61 мільярда доларів на надання допомоги, яке місяцями затримувалося через партійні розбіжності. Цей крок також чинитиме новий тиск на Європейський союз, щоб той відмовився від своїх заперечень проти використання іммобілізованих російських активів.

Коли міністра фінансів США Джанет Єллен запитали про подібну пропозицію, в якій США або частина країн G-7 виділяють гроші на допомогу, а ЄС повертає їх за рахунок заморожених активів, вона відповіла, що “це те, що ми обговорюємо”.

“В ідеалі ми б хотіли, щоб у цьому брала участь уся G-7, а не тільки Сполучені Штати”, – сказала вона в інтерв’ю агентству Bloomberg у п’ятницю.

Затримка фінансової та військової допомоги викликала дедалі наполегливіші попередження з боку офіційних осіб у Києві про ризик російського перелому у війні, оскільки українські війська борються з запасами боєприпасів, що скорочуються.

Остання подія послідувала за багатомісячними дискусіями між союзниками щодо того, як врахувати побоювання Європи з приводу схильності ЄС до ризику використання заморожених російських активів і водночас поставити допомогу Україні на більш стійку основу.

Більшість європейських країн виступають проти прямої конфіскації активів і скептично ставляться до пропозицій, які, на їхню думку, можуть підірвати стабільність євро або наразити їх на небезпеку дій у відповідь з боку Росії. За словами співрозмовників, суть пропозиції США зводиться до того, щоб знайти спосіб надати Україні максимально можливу підтримку швидко, а не в менших обсягах, за рахунок кращої мобілізації прибутку, отриманого від заморожених активів.

Оскільки президент Джо Байден зіткнувся з викликом з боку свого попередника-республіканця Дональда Трампа на листопадових виборах, ключовим елементом американської ініціативи також є захист союзницької допомоги Україні від політичних змін по обидва боки Атлантики. Трамп висловив скептичне ставлення до допомоги Україні, а політичні розбіжності в США можуть ускладнити схвалення подальшої підтримки Києва.

У відповідь на вторгнення президента Володимира Путіна в Україну в лютому 2022 року країни “Великої сімки” іммобілізували близько 280 мільярдів доларів активів російських центральних банків, більша частина яких зберігається в Європі через бельгійську розрахункову палату Euroclear.

Згідно з фінансовими результатами Euroclear за перший квартал, близько 159 мільярдів євро заморожених російських активів принесли чистий прибуток у розмірі 557 мільйонів євро (601 мільйон доларів) з 15 лютого. З минулого року ці активи принесли близько 3,9 млрд євро чистого прибутку.

За словами одного зі співрозмовників, до 2028 року обсяг російських суверенних активів, що перебувають у розпорядженні компанії, може зрости до 190 млрд євро в міру їх перетворення на грошові кошти.

Очікується, що ці активи приноситимуть близько 5 мільярдів євро на рік, і головний елемент пропозиції США – спрямувати ці доходи на збільшення обсягу допомоги, яку Україна отримає в найближчому майбутньому.

За словами людей, розмір допомоги, яку буде негайно надано Києву, залежатиме від тривалості термінів погашення і від того, як довго активи були іммобілізовані для фінансування облігацій.

Згідно з іншим варіантом, про який раніше повідомляло агентство Bloomberg, союзники випустять облігації на суму близько 50 мільярдів доларів через компанію спеціального призначення, забезпечену надвисоким прибутком. Оновлені плани передбачають залучення аналогічних сум.

Дебати тривають на тлі того, що російські військові прагнуть просунутися вздовж лінії фронту проти ослаблених українських військ. Американські та європейські союзники Києва насилу постачають йому боєприпаси, а українські зусилля зі збільшення чисельності військ йдуть повільно.

Одне з невирішених питань – хто надасть гарантії повернення коштів, якщо російські активи будуть розморожені. За словами одного зі співрозмовників, цей ризик вважається низьким з огляду на те, що країни “Великої сімки” зобов’язалися продовжувати блокувати кошти доти, доки Росія не погодиться заплатити за післявоєнне відновлення України.

Остання пропозиція США спрямована на те, щоб усунути побоювання деяких союзників, що використання активів може бути рівносильним їх захопленню. Вона також дає змогу уникнути непропорційного тягаря для ЄС.

Проте досягнення угоди, як і раніше, пов’язане з труднощами, кажуть співрозмовники.

Угода, якщо її буде погоджено, замінить розроблений Євросоюзом план, що передбачає переведення надприбутку Euroclear, отриманого від заморожених активів із 15 лютого, на підтримку України двічі на рік. Угода за цим планом, розробленим тільки ЄС, очікується вже цього місяця, повідомили деякі зі співрозмовників.

Згідно з планом ЄС, Euroclear утримуватиме прибуток, отриманий до цієї дати, і зберігатиме частину пізніших надходжень для покриття витрат і ризиків, як-от потенційні відповідні арешти активів у Росії. Виручку також обкладатимуть податком, що викликало роздратування кількох країн ЄС.