Блінкен заявив, що конфлікти в Україні і на Близькому Сході мають чіткий зв’язок

Сполучені Штати мають одночасно забезпечити подальшу підтримку України та Ізраїлю в одному пакеті, запропонованому президентом Байденом, оскільки ці дві ситуації тісно пов’язані між собою, зокрема, через деструктивну роль Ірану і Росії.

Таку позицію висловив у вівторок під час слухань у Сенаті державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Конфлікти в Україні і на Близькому Сході мають чіткий зв’язок», – наголосив глава американської дипломатії.

Він пояснив, оскільки традиційні канали РФ для забезпечення її військових потреб були перекриті міжнародними санкціями й обмеженнями, вона дедалі більше звертається за допомогою до Ірану. Це означає двосторонній рух, тож Москва пропонує Ірану передові військові технології, які становлять загрозу безпеці Ізраїлю.

«Якщо дозволити Росії перемогти за підтримки Ірану, це підбадьорить і Москву, і Тегеран», – наголосив Блінкен.

Держсекретар також підкреслив, що противники Америки і країн Заходу «визнають, що наші стратегії працюють, і вони продовжують робити все можливе, щоб завадити нам». У цьому зв’язку Блінкен зауважив, що зараз багато хто знову робить ставку на те, що Сполучені Штати втратять об’єднану позицію або відволічуться на внутрішні проблеми. І саме цьому, за його словами, запобігає запит президента Байдена на додаткове фінансування національної безпеки, який передбачає одночасну підтримку як Україні, так і Ізраїлю.

Крім того, за його словами, запит має вирішальне значення, щоб випередити стратегічних конкурентів Америки, таких як КНР, та посилити стримування в інших регіонах. Він також допоможе зменшити вплив наслідків російської війни для продовольчої та енергетичної безпеки у світі і зміцнить внутрішню безпеку для американців у власній країні.