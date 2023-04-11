Економіка

Біткойн перевищив $30 тис. вперше з минулого літа

11 Квітня 2023 10:05
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криптовалюта

Біткойн продовжує дорожчати у вівторок і коштує понад $30 тис., пише MarketWatch.

Курс биткойна під час торгів піднімається на 3,2% і становить $30 074, згідно з даними CoinDesk. Напередодні котирування доходили до $30 321, перевищивши позначку $30 тис. вперше з 10 червня 2022 року. З початку року криптовалюта зросла в ціні на 81%.

Підтримку біткойну надає той факт, що деякі інвестори сприймають криптовалюту як захисний актив і вкладаються в нього на тлі банківської кризи, зазначив президент і співзасновник ProChain Capital Девід Тавіл.

“Я вважаю, що також був приток ліквідності з Азії, особливо з боку азіатських високотехнологічних компаній, які шукають, куди вкласти свої кошти”, – написав засновник Truflation Стефан Раст.

Біткойн взяв висоту $30 тис., подолавши серйозний рівень опору, пише агентство Bloomberg. З точки зору теханалізу, наступними цілями для криптовалюти можуть стати $30 800 і $31 200.


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