Суспільство

Біограф Єлизавети розповів про долю королівських коргі

9 Вересня 2022 21:51
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Королівський біограф Інгрід Сьюард розкрила подальшу долю вихованців британської королеви Єлизавети II. Про це повідомляє видання Newsweek.

В останні місяці життя королева тримала пару корги, яких звали М’юїк і Сенді, дорги на прізвисько Кенді і двох кокер-спанієлів.

На думку Сьюард, про їх подбають родичі королеви. «Думаю, за собаками доглядає її сім’я, – заявила вона. — Ймовірно, Ендрю, бо він подарував їх їй».

Письменниця Пені Джунор припустила, що за корги доглядатимуть співробітники королеви. Офіційної інформації про плани королівської сім’ї щодо собак Єлизавети ІІ немає.


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