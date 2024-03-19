Політика

Білий дім та Конгрес дійшли згоди щодо бюджету на 2024 рік

19 Березня 2024 20:27
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бюджет, сша
Джо Байден / Getty Images

Адміністрація Білого дому та представники обох партій у Конгресі США узгодили розбіжності щодо бюджету на 2024 рік.

Про це заявив президент США Джо Байден.

«Ми дійшли згоди з лідерами Конгресу щодо того, як просувати далі бюджетні законопроєкти до кінця року. Палата представників і Сенат зараз працюють над завершенням розробки пакету, який можна буде швидко винести на розгляд», – повідомив президент США.

Крім того, він наголосив, що негайно підпише пакет документів, як тільки вони надійдуть до Білого дому.


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