Політика

Білорусь закріпила на законодавчому рівні можливість надання військової допомоги союзникам

26 Квітня 2024 10:52
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білорусь, лукашенко
Олександр Лукашенко та Володимир Путін / Getty Images

Білорусь оприлюднила воєнну доктрину, у якій йдеться про те, що Білорусь розглядає будь-які дії із застосуванням військової сили, спрямовані проти учасників Союзної держави, як зазіхання загалом і “буде вживати відповідні заходи у відповідь із використанням усіх сил і засобів, які є у її розпорядженні”.

Відповідний документ підписав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

“Республіка Білорусь вважає за можливе надання військової допомоги дружнім державам на підставі двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів Республіки Білорусь, у тому числі направленням військового контингенту для участі у відповідній діяльності з підтримки міжнародного миру та безпеки”, – йдеться у тексті воєнної доктрини.

У документі також згадується Україна. Там стверджується, буцімто війна в Україні створює осередок напруженості біля кордонів Білорусі.

“Спровокований колективним Заходом військовий конфлікт в Україні створив на найближчу перспективу осередок напруженості біля Республіки Білорусь. Подальша його підтримка, перешкоджання мирному врегулюванню створюють передумови для його ескалації та поетапного розширення числа учасників за рахунок Польщі та інших країн НАТО”, – сказано в документі.

Крім цього, у документі йдеться про те, що Білорусь буде готова надати будь-яку допомогу, включно з військовою, країні-члену ОДКБ в разі агресії проти неї.


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