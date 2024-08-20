Білорусь перекидає війська та літаки до кордону з Україною – AP

Білорусь розмістила авіацію і війська ППО на кордоні з Україною.

Про це повідомляє американське інформагентство AP

Також повідомляється, що командувач військами протиповітряної оборони Білорусі генерал-майор Андрій Лук’янович заявив, що поблизу кордону розмістили зенітні ракети і солдатів радіотехнічного корпусу країни. Він назвав такі дії “значним посиленням” військ.

Лукашенко 18 серпня оголосив, що він наказав стягнути майже третину армії до кордону з Україною. Видання підкреслює, що він не уточнив чисельність військ, але при цьому нагадує, що білоруська армія налічує близько 60 000 осіб.

Лукашенко заявив, що це рішення було прийнято у відповідь на розгортання додаткових українських військ уздовж кордону. “Але це неможливо перевірити незалежним чином”, – наголошує AP.

Україна не підтвердила розгортання білоруських військ на 1084-кілометровому спільному кордоні.

AP нагадує, що Росія використала Білорусь, яка залежить від російських кредитів і дешевих енергоносіїв, як плацдарм для повномасштабного вторгнення в Україну, перекинувши свої війська через білоруську територію для нападу на Україну з півночі. Росія також перемістила частину своєї тактичної ядерної зброї до Білорусі у 2023 році.