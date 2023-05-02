Політика

Bild: Путін та Ердоган посилають нам все нових і нових біженців

2 Травня 2023 19:13
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біженці, німеччина

Влада РФ видає візи біженцям з Близького Сходу, щоб ті їхали до ЄС. Про це свідчить звіт поліції ФРН щодо зростання кількості нелегальних мігрантів у Євросоюзі, пише Bild.

У березні на кордонах ЄС зупинено 22500 нелегалів. Це на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Багато хто з них прибуває з Туреччини, але не через Грецію, а через Росію.

Зараз у Туреччині перебувають близько 4 млн біженців із Близького Сходу. Останнім часом багато хто з них оформляє російську візу, їде з нею через Росію до Білорусі, нелегально переходить там кордон ЄС і через Польщу та Чехію прибуває до Німеччини. “Зберігається неправомірне використання російських віз для проїзду через РФ до Білорусі і далі в ЄС”, – йдеться у звіті поліції ФРН. Там зазначають, що цей маршрут активно рекламується у соцмережах.

Експерти кажуть, що з Туреччини до Росії та Білорусі літають спеціальні літаки, які привозять мігрантів. “Путін і Ердоган посилають нам все нових і нових біженців”, – зазначає Bild.


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