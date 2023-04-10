Bild: Болонка Путіна знову гавкає у Twitter

Собачка Путіна Дмитро Медведєв знову гавкає і гарчить у Twitter. У дуже довгому тексті на сервісі коротких повідомлень Twitter екс-президент Росії висуває твердження, чому Україна має бути приречена, пише Bild.

︎Плутана теза Медведєва: Україна зникне, бо нікому не потрібна.

Європа підтримала Україну лише за вказівкою США, стверджує наближена особа російського диктатора Володимира Путіна. Поставки зброї та кредити занурили європейські країни у «фінансово-політичне пекло». “Українці – “кровописні паразити”, які смокчуться на “дряхлій, хворій на артрит шиї “ЄС”, – глузує Медведєв. Навіть «нобісти, нахабні поляки» «не вважали б Україну справжньою країною». Кремлівський агітатор продовжує: «Вона зникне».

Але тут же сам собі заперечує: Бо й США Україна була б не потрібна. За цим стоїть «піар-акція» «політичних балакунів». Більшість американців навіть не могли знайти країну на карті.

Медведєв не пояснює, чому президент США Джо Байден все-таки повинен змусити Європу підтримати Україну.

Не дивно, що Росія також не має користі з України. Країна – це «Малоросія», «потерта, подерта, розпатлана і засальна латана ковдра» штучно пошитих територій. Натомість Медведєв мріє про Російську імперію. «Нам не потрібна недоукраїна. Нам потрібна Велика Росія».

“Вражає, наскільки заплутаною та перевантаженою жаргоном стала мова Медвєдєва – наче він насилу мислив ясно. Наприклад, колишній прем’єр-міністр назвав президента України Володимира Зеленського «арлекіном у футболці кольору хакі», який використовуватиме свою «банду злодійкуватих нацистських клоунів», щоб накопичувати вкрадені із Заходу гроші на офшорних рахунках”, – звертає увагу німецький таблоїд.

Дмитро Медвєдєв продовжує обговорювати опонентів Росії. Після того, як наприкінці березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт його близького друга Володимира Путіна за військові злочини , Медведєв пригрозив: будь-яка спроба заарештувати його за кордоном буде «оголошенням війни».

Якби на Путіна наділи наручники під час візиту до Німеччини, Росія навіть «відправила б всю нашу зброю, ракети та інше на Бундестаг, Канцелярію тощо».

“До Медведєва, схоже, підходить наступне: собаки гавкають…”, – підсумовує Bild.