“Бавовна для Москви”: Фонд “Повернись живим” анонсував “подарунки” для окупантів

Фонд “Повернись живим” також анонсував “подарунки” для окупантів:

“Не перший місяць працюємо над зброєю дальної дії.

Нам болить Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв, Київ та всі інші українські міста та села, по яким підступно стріляють росіяни.

Ворог буде покараний! І сьогодні ми привідкриємо завісу нового проекту, який реалізує для цього Фонд.”

Зазначається, що команда “Повернись живим” працює над проектом близько 2 місяців і днями фінально його законтрактувала.

Детальну інформацію про проєкт та його вартість обіцяють надати згодом.

У фонді зазначили, що були приголомшені кількістю пропозицій задонатити “на великий бум”, але фінансова складова проєкту вже реалізована.