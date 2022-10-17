Техно

“Бавовна для Москви”: Фонд “Повернись живим” анонсував “подарунки” для окупантів

17 Жовтня 2022 17:44
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бпла, волонтер

Фонд “Повернись живим” також анонсував “подарунки” для окупантів:

“Не перший місяць працюємо над зброєю дальної дії.

Нам болить Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв, Київ та всі інші українські міста та села, по яким підступно стріляють росіяни.

Ворог буде покараний! І сьогодні ми привідкриємо завісу нового проекту, який реалізує для цього Фонд.”

Зазначається, що команда “Повернись живим” працює над проектом близько 2 місяців і днями фінально його законтрактувала.

Детальну інформацію про проєкт та його вартість обіцяють надати згодом.

У фонді зазначили, що були приголомшені кількістю пропозицій задонатити “на великий бум”, але фінансова складова проєкту вже реалізована.


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