Банки знову можуть арештовувати рахунки клієнтів

Банки повертають арешти рахунків клієнтів, накладені виконавчою службою через борги. Про це повідомив один із співзасновників monobank Олег Гороховський, пише ZN.ua.

Це передбачає закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану», який набрав чинності 6 травня.

Закон скасовує дію постанови КМУ, яка знімала арешти виконавчої служби на суму менш як 100 тисяч грн на час дії воєнного стану.

Новий закон дозволяє клієнтам з арештами користуватися сумою у розмірі двох мінімальних зарплат (13,400 грн) за умови, що клієнт звернеться до виконавця і той своєю чергою надішле до банку постанову на зняття арешту на суму 13 400 грн.

«Оскільки закон набрав чинності, ми повинні повернути арешти, які знімали на час дії воєнного стану. Це торкнеться 436 тисяч наших клієнтів», — написав Гороховський.

Нагадаємо, в березні 2022 року Кабінет Міністрів розпорядженням № 198-р встановив, що тимчасово, на період до скасування воєнного стану на території України:

фізичні особи можуть здійснювати видаткові операції з рахунків, на які накладено арешт органами Державної виконавчої служби чи приватними виконавцями, але за умови, що сума стягнення за виконавчим документом не перевищує 100 тис. грн;

юридичні особи — боржники можуть здійснювати видаткові операції з рахунків, на які накладено арешт, виключно для виплати зарплати в розмірі не більше п’яти мінімальних розмірів зарплати на місяць на одного працівника такої юрособи.