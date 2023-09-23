Політика

Балицького обрано “губернатором” окупованої частини Запорізької області

23 Вересня 2023 18:08
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колаборант

Депутати Законодавчих зборів Запорізької області першого скликання на засіданні у суботу обрали губернатором регіону Євгена Балицького, повідомляють російські ЗМІ.

“Сьогодні депутатами Запорізьких законодавчих зборів обрано губернатора Запорізької області. Це велика честь і велика довіра”, – написав Балицький у своєму телеграм-каналі.

Відповідно до порядку обрання “губернатора” Запорізької області, президент РФ представляє три кандидатури на розгляд парламенту. Глава регіону обирається депутатами на п’ять років.

Балицький був призначений у віро губернатора Запорізької області 4 жовтня 2022 року. До цього, після початку вторгнення Росії, він очолював військово-цивільну адміністрацію (ВДА) регіону.

До 2022 року Балицький був депутатом Запорізької обласної ради та Верховної Ради України від Партії регіонів.


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