Балицького обрано “губернатором” окупованої частини Запорізької області

Депутати Законодавчих зборів Запорізької області першого скликання на засіданні у суботу обрали губернатором регіону Євгена Балицького, повідомляють російські ЗМІ.

“Сьогодні депутатами Запорізьких законодавчих зборів обрано губернатора Запорізької області. Це велика честь і велика довіра”, – написав Балицький у своєму телеграм-каналі.

Відповідно до порядку обрання “губернатора” Запорізької області, президент РФ представляє три кандидатури на розгляд парламенту. Глава регіону обирається депутатами на п’ять років.

Балицький був призначений у віро губернатора Запорізької області 4 жовтня 2022 року. До цього, після початку вторгнення Росії, він очолював військово-цивільну адміністрацію (ВДА) регіону.

До 2022 року Балицький був депутатом Запорізької обласної ради та Верховної Ради України від Партії регіонів.